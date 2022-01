"Besonders gut geht es mir noch nicht. Aber die Symptome klingen ab", schrieb der 26-Jährige in einem Gastbeitrag im Spiegel. Kastening war während der EM am Montag positiv auf das Virus getestet worden und befindet sich seitdem in Isolation.

Am Sonntag könnte sich der Profi der MT Melsungen mit einem zweiten negativen Testergebnis theoretisch freitesten und dem Team von Bundestrainer Alfred Gislason wieder zur Verfügung stehen. "Doch gerade bin ich skeptisch, ob es bei dieser Endrunde noch mit einem Einsatz klappt", so Kastening: "Vielleicht ist die EM für mich gelaufen." Nachwirkungen wolle er "auf keinen Fall riskieren. Ich bin 26 und habe noch viel vor mir."

"Jeden Tag, wenn es an meiner Hotelzimmertür klopft, kann ich sicher sein, dass mir mein Zimmernachbar Lukas Zerbe wieder etwas vom Buffet vor die Tür gestellt hat", beschrieb Kastening sein Leben im Hotel: "Ich zähle dann bis 30, damit Lukas auch Zeit hat, wegzulaufen. So haben wir das vereinbart, ich möchte ihn nicht anstecken."

Kastening ist einer von mittlerweile zwölf positiv getesteten Profis in der deutschen Mannschaft. Außerdem infizierte sich ein Mitglied des Funktionsteams. Die DHB-Auswahl bestreitet am Donnerstag gegen Spanien (18.00 Uhr/ARD) ihr erstes Spiel in der Hauptrunde.

