Handball

Bundesliga der Frauen: Borussia Dortmund besiegt den Buxtehuder SV und bleibt weiterhin ungeschlagen

Tabellenführer Borussia Dortmund bleibt in der Handball-Bundesliga der Frauen auch nach dem 18. Spiel weiterhin ungeschlagen. In Oldenburg besiegte der BVB den Buxtehuder SV nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit am Ende doch klar mit 28:21 (12:12).

