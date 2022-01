Wie die Europäische Handball-Föderation (EHF) am Donnerstag bekannt gab, wird das deutsche Schiedsrichter-Gespann Robert Schulze und Tobias Tönnies das Endspiel am Sonntag in Budapest/Ungarn ab 18.00 Uhr leiten.

Für Schulze/Tönnies wird es der fünfte Einsatz bei der EM sein. Die Auswahl des Deutschen Handballbundes war bereits in der Hauptrunde ausgeschieden und hatte das Turnier auf Rang sieben beendet.

Ad

EM Island wettert nach EM-Aus: "Danke für nichts, Dänemark!" VOR 3 STUNDEN

Handball "Das wäre schön": Gislason wirbt für mehr Spielzeit für deutsche Talente VOR 6 STUNDEN