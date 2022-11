Von dort war er 2020 nach Mannheim gekommen.

"Wir haben einige Gespräche geführt und deutlich gemacht, dass wir gerne mit ihm verlängern würden", sagte Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann, "seine Entwicklung unter Sebastian Hinze ist sehr erfreulich. Letztendlich müssen wir seinen Entschluss akzeptieren."

In seinen ersten beiden Spielzeiten im Löwen-Trikot erzielte Lagergren 164 Tore in 76 Pflichtspielen. In der laufenden Saison kommt er auf 49 Tore in zwölf Partien. Im Januar gewann der 30-Jährige mit Schweden den EM-Titel und war dabei einer der Leistungsträger.

