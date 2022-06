Kiel muss damit im Endspurt der Saison wohl auf einen seiner Leistungsträger verzichten.

Auch im Final Four der Champions League muss man offenbar ohne den 26-Jährigen auskommen. Eine genaue Diagnose steht jedoch noch aus.

"Wir sind natürlich glücklich, dass wir gewonnen haben, aber nach so einer Szene in der ersten Halbzeit kann ich mich nicht über den Sieg freuen. Ich bin traurig, wir kennen die Diagnose noch nicht, aber es sah richtig schlimm aus", erklärte Sagosens Teamkollege Dmoagoj Duvnjak nach dem Spiel.

Zuvor festigte Kiel im Nordderby gegen Hamburg den zweiten Platz und hat damit den nächsten Schritt zur Qualifikation für die Champions League gemacht.

Kiel muss nächsten Ausfall verkraften

Sagosen ist nach Hendrik Pekeler der nächste schmerzhafte Ausfall für den THW binnen weniger Wochen. "Den Ausfall können wir gar nicht gebrauchen. Auf meinen Ausfall haben wir mit Bjarte Myrhol reagiert, aber einen Ausfall von Sander Sagosen können wir nicht kompensieren", erklärte Pekeler im Halbzeit-Interview bei "Sky". Pekeler hatte sich im Viertelfinale gegen PSG die Achillessehne gerissen.

Für ihn wurde überraschend Bjarte Myrhol reaktiviert. Der 40 Jahre alte norwegische Rekord-Nationalspieler hatte seine Karriere eigentlich nach den Olympischen Spielen von Tokio beendet.

"Auf ihn ist unser Angriffsspiel zugeschnitten, er hat die meisten Aktionen. Wenn so ein Spieler ausfällt, ist das immer tragisch und sehr, sehr schade", umschrieb er Sagosens Bedeutung für das Team. In den Final Four der Champions League steht Kiel dem FC Barcelona gegenüber (18. Juni ab 18:00 Uhr).

