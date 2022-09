"Es war gut, dass wir gewonnen haben, zwei Punkte sind einfach wichtig am Anfang der Saison", sagte Magdeburgs Nationalspieler Philipp Weber: "Aber wir müssen uns in vielen Bereichen noch festigen." Am Mittwoch hatte das Team von Trainer Bennet Wiegert im Supercup gegen Pokalsieger und Kiel verloren (33:36).

Nachdem die Gäste aus Hamm überraschend gut in die Partie gefunden hatten und zwischenzeitlich mit 6:4 in Führung lagen, übernahm Magdeburg gegen Ende der ersten Halbzeit zunehmend die Kontrolle. In der zweiten Hälfte kam der Außenseiter dann nicht mehr näher heran.

Beste Werfer beim SCM waren der Top-Torschütze der vergangenen Saison, Omar Ingi Magnusson, mit acht Treffern sowie Weber, der fünfmal erfolgreich war. Fabian Huesmann (zehn Tore) überzeugte bei Hamm-Westfalen.

In Kiel traf Sommerzugang Eric Johansson am häufigsten. Der 22 Jahre alte Schwede erzielte sechs Tore. Beim 34:27 (17:13) der Füchse Berlin gegen Frisch Auf Göppingen überragte Hans Lindberg mit zwölf Toren.

