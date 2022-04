Der Deutsche Handballbund (DHB) würdigte seinen Ex-Abwehrchef am Mittwochabend mit einem persönlichen Video und bedankte sich für dessen 159 Länderspiel-Einsätze (316 Tore). Anfang März hatte Wiencek, der noch einmal jeden Spieler umarmte, sein Karriereende im DHB-Team nach mehr als zwölf Jahren verkündet. Für den THW Kiel wird der Kreisläufer weiterhin auflaufen.

Wiencek war bis zuletzt eine feste Größe in der deutschen Mannschaft. Seine größten Erfolge waren Olympia-Bronze in Rio 2016 sowie der vierte Platz bei der Heim-WM 2019. "Ich habe das Trikot immer mit Stolz getragen. Ich hatte tolle Jahre, dabei aber leider nie einen Titel gewonnen. Olympia-Bronze wird immer in meinem Herzen bleiben", sagte Wiencek, der zum Abschied einen Blumenstrauß und viel Beifall vom Kieler Publikum erhielt.

Wiencek hatte am 1. Dezember 2009 unter dem damaligen Bundestrainer Heiner Brand für die DHB-Auswahl debütiert. 2015 führte er das DHB-Team passend zum EM-Qualifikationsspiel in Kiel aufs Spielfeld. Zuletzt war der 33 Jahre alte Familienvater bei der EM im Januar in der Slowakei für die deutsche Mannschaft im Einsatz.

