Handball

Handball-WM: Schweden jubelt über Sieg gegen Ägypten und geht mit 4:0 in Hauptrunde - Die Highlights

Schweden und Ägypten haben sich in der Gruppe G ein umkämpftes Match geliefert. Lange führt der Gastgeber, aber am Ende jubeln die Schweden und gehen mit 4:0 in die Hauptrunde.

00:03:14, 192 angesehen, vor einer Stunde