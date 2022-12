Die Sportfans in Deutschland können sich bei Eurosport auf einen Januar voller Highlights freuen. Neben der Vierschanzentournee der Skispringer, den Australian Open im Tennis, den Weltcups im Wintersport, dem Snooker-Masters und dem Start des Ocean Race im Segeln hat sich Warner Bros. Discovery die Übertragungsrechte an der IHF Men’s World Championship 2023 gesichert und zeigt bis zu 15 Spiele der Handball-Weltmeisterschaft der Männer live im Free-TV bei Eurosport 1.

Den Auftakt in die sechs geplanten Vorrunden-Matches macht das Duell zwischen Olympiasieger Frankreich und Co-Gastgeber Polen am Mittwoch, den 11. Januar 2023 ab 20:45 Uhr. Wenn es zum Abschluss der Vorrunde ums Weiterkommen geht, ist Eurosport 1 live beim Spiel der deutschen Gruppengegner dabei und zeigt die Partie zwischen Katar und Serbien am Dienstag, 17. Januar 2023 ab 20:15 Uhr.

Wie schon zur Men's EHF EURO 2022 und beim olympischen Handballturnier von Tokio wird Pascal Hens die Partien für Eurosport analysieren. Der Welt- und Europameister kommentiert die Matches zudem gemeinsam mit Handball-Fachmann Uwe Semrau.

Die geplanten Live-Spiele der Gruppenphase bei Eurosport 1 im Free-TV auf einen Blick:

Mittwoch, 11. Januar 2023 | 20:45 Uhr | Frankreich gegen Polen (Eröffnungsspiel)

Donnerstag, 12. Januar 2023 | 20:15 Uhr | Island gegen Portugal

Samstag, 14. Januar 2023 | 20:15 Uhr | Polen gegen Slowenien

Montag, 16. Januar 2023 | 17:45 Uhr | Slowenien gegen Frankreich

Montag, 16. Januar 2023 | 20:15 Uhr | Portugal gegen Ungarn

Dienstag, 17. Januar 2023 | 20:15 Uhr | Katar gegen Serbien (dt. Gruppe)

Die Handball-WM im Livestream bei discovery+

Die Übertragungen der Partien im weiteren Turnierverlauf werden kurzfristig bekanntgegeben. Änderungen aus redaktionellen Gründen vorbehalten.

