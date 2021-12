Die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) will in Hamburg ihren vor zwei Jahren in Berlin errungenen EM-Titel erfolgreich verteidigen. Am vergangenen Freitag hatte der DHB Andre Henning als Nachfolger von Bundestrainer Kais al Saadi präsentiert.

Henning wird bis zum Ende der Hallensaison aber noch Bundesligist Rot-Weiss Köln betreuen.

(SID)

