Auf der Paradestrecke von Sebastian Brendel war Scheibner vor wenigen Wochen bei den Olympischen Spielen in Tokio noch auf den sechsten Platz gefahren. Der dreimalige Olympiasieger Brendel konzentriert sich in Dänemark auf die Titelverteidigung über die nicht olympische Distanz von 5000 m.

Die weiteren deutschen Starterinnen und Starter verpassten am Samstag Edelmetall in ihren Finalläufen. Martin Hiller aus Potsdam fuhr im Kajak-Einer (K1) nach einem Kilometer ebenso als Fünfter über die Ziellinie wie Jakob Kurschat und Jakob Thordsen (Dresden/Hannover) im K2.

Im Canadier-Einer der Frauen über 500 m landete Annika Loske (Potsdam), WM-Zweite von 2018 über 5000 m, auf dem neunten Platz. Das K2-Duo Caroline Arft/Sarah Brüßler (Essen/Karlsruhe) musste sich über die gleiche Distanz mit Rang sieben begnügen.

Bei den Titelkämpfen auf dem Bagsvaerd-See will der Deutsche Kanu-Verband (DKV) vor allem mit Nachwuchsathletinnen und -athleten den olympischen Zyklus bis Paris 2024 einleiten. Deshalb treten die Tokio-Goldgewinner aus dem Kajak-Vierer sowie das Silberboot mit Max Hoff und Jacob Schopf nicht in Kopenhagen an.

