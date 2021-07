Das vermeldete der Deutsche Kanu-Verband am Mittwoch.

Demnach sei das Boot beim Verladen in Luxemburg von einem Gabelstabler gerammt worden. Dadurch hat der Viererkajak große Beschädigungen erlitten. Der Verband spricht in der Mitteilung von einem "Totalschaden".

Ersatz ist aber bereits im Anmarsch: Dem DKV zufolge soll bereits am Donnerstag ein Ersatzboot in Richtung Japan geschickt werden.

Laut Tom Liebscher hat die Nachricht vom zerstörten K4 die Mannschaft ziemlich mitgenommen. "Der Trainer und wir waren erst einmal ziemlich aufgelöst. Das Besondere ist, dass es dieses Boot mit dieser Bauweise auf der ganzen Welt nur zweimal gibt", sagte der 27-Jährige, der 2016 in Rio im K4 über die 1000 Meter Olympiasieger wurde.

Liebscher: "Ersatzboot muss schnellstmöglich nach Tokio"

Die Hoffnungen ruhen nun auf dem Ersatzboot. "Eins (der Boote, Anm. d. Red.) ist jetzt zerstört, das andere haben wir aktuell bei der Vorbereitung in Duisburg genutzt. Dieses Boot muss jetzt schnellstmöglich nach Tokio", so Liebscher.

Ein weiteres K4-Boot befindet sich zwar bereits in Tokio, das sei aber nur ein Prototyp. "Daher war es uns wichtig, dass wir das Boot aus der Vorbereitung in Duisburg jetzt auf irgendeinem Weg noch nach Tokio bekommen", sagte Ronald Rauhe, der in Tokio seine sechsten Olympischen Spiele bestreiten wird.

Der 39-Jährige ist wie seine K4-Kollegen aktuell noch in Deutschland. Die Mannschaft macht sich am Sonntag auf dem Weg in die japanische Hauptstadt. Die Vorläufe im Viererkajak werden am 6. August ausgetragen. Einen Tag später steigt das Finale.

