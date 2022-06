Nach ihrem Traumjahr 2021 mit Siegen bei Olympia, WM und EM hatte Funk zuletzt bei der EM in Liptovsky-Mikulas bereits überraschend das Finale verpasst.

In deutlich besserer Verfassung präsentiert sich gut sechs Wochen vor der WM in Augsburg (26. bis 31. Juli) Canadier-Weltmeisterin Lilik. Die Allrounderin kam sowohl im Kajak als auch im Canadier mit jeweils einer Stangenberührung auf Rang zwei. Der Olympiadritte Sideris Tasiadis paddelte im Canadier als Vierter 54 Hundertstel am Podest vorbei, Hannes Aigner fehlte im Kajak auf Platz fünf eine Sekunde auf Rang drei.

(SID)

