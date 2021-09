Mit seinen Erfolgen zwischen 1968 und 1984 ist Patzaichin der erfolgreichste männliche Sportler seines Landes. Nur die Turnerin Nadia Comaneci und die Ruderin Elisabeta Lipa gewannen jeweils eine Goldmedaille mehr.

Im Frühjahr 2021 war beim früheren Canadier-Spezialisten Patzaichin Lungenkrebs diagnostiziert worden, in Folge dessen er verstarb. Der neunmalige Weltmeister hatte sich nach seiner Karriere in verschiedenen sozialen Projekten engagiert und erhielt 1990 den olympischen Orden in Silber.

(SID)

