"Ich war auf Sieg gefahren. Ohne Wind hätte es auch gepasst", sagte Hengst und Kajak-Bundestrainer Thomas Apel ergänzte: "Bis Tor 16 lief alles gut. Dann kam die Windböe, das Tor wurde nach unten gedrückt und dann war die Freude im Ziel relativ kurz." Gold ging an Frankreich vor Gastgeber Slowakei und den Slowenen. In den weiteren drei Disziplinen hatte der Deutsche Kanu-Verband (DKV) kein Team am Start.

(SID)

