Beim Kata demonstriert der Athlet oder die Athletin alleine auf der Matte verschiedene Angriffs- und Verteidigungstechniken, also Schläge und Tritte. Dabei stehen 102 festgelegten Kata zur Auswahl. Ein Kata darf im Turnier nur einmal präsentiert werden.

Am Nachmittag (ab 10:00 Uhr MESZ) geht Noah Bitsch im Nippon Budokan beim Kumite an den Start. Beim Freikampf treten zwei Athleten gegeneinander an. Der Gegner darf mit Schlägen und Tritten an bestimmten Körperstellen angegriffen werden. Wer nach drei Minuten mehr Punkte geholt hat oder sich einen Acht-Punkte-Vorsprung erarbeitet, gewinnt.

Karate ist in Tokio erstmals im olympischen Programm - und vorerst auch zum letzten Mal. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte 2016 beschlossen, die japanische Kampfkunst als eine von fünf neuen Sportarten aufzunehmen, in Paris 2024 ist sie schon nicht mehr dabei.

