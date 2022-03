"Ich habe mich bestimmt 50-mal daran versucht, noch nie hat mir eine Höhe so viel Ärger gemacht", sagte Duplantis und kündigte weitere Höhenflüge an: "Ich denke nicht, dass das schon alles war. Da wird noch viel kommen."

Bereits Mitte Februar hatte Duplantis im britischen Birmingham seine frühe Ausnahmeform untermauert und mit 6,05 m eine Weltjahresbestleistung geschafft.

In diesem Jahr plant er den Titel-Dreierpack: Los geht es mit der Hallen-WM (18. bis 20. März), die ebenfalls in Belgrad stattfinden wird. "Ich freue mich sehr darauf, schon bald hierhin zurückzukommen", sagte Duplantis.

Weitere Höhepunkte in diesem Jahr sind die WM in Eugene/Oregon (15. bis 24. Juli) sowie die EM in München (15. bis 21. August).

