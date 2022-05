"Wir haben bereits darüber gesprochen, es wird nicht wieder vorkommen", sagte Gianmarco Tamberi.

Falls die Olympiasieger erneut gleichauf liegen würden, "werden wir sagen: Lass uns weiterspringen", kündigte Tamberi an: "Wenn wir gefragt werden, ob wir noch einmal teilen wollen, sagen wir: Nein. Weil wir es schon einmal getan haben."

Der zweimalige Weltmeister Mutaz Essa Barshim und Europameister Tamberi hatten bei Olympia jeweils 2,37 m übersprungen, die Erhöhung um zwei Zentimeter schafften beide trotz mehrerer Versuche jedoch nicht. Barshim fragte den Schiedsrichter daraufhin: "Können wir zwei Goldmedaillen haben?" Und der Offizielle bewilligte.

Vor dem Saisonhöhepunkt, der WM in Eugene im US-Bundesstaat Oregon (15. bis 24. Juli), stehen für die Hochspringer neben dem Auftakt in Doha noch sieben weitere Stationen in der Diamond League auf dem Programm. Das Finale findet nach insgesamt zwölf Meetings am 7. und 8. September in Zürich statt.

