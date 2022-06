Bei den französischen Leichtathletik-Meisterschaften in Caen haben sich vor dem 400-Meter-Hürden-Rennen wilde Szenen abgespielt. Wilfried Happio wurde kurz vor dem Start beim Aufwärmen von einem Fremden attackiert und niedergeschlagen.

"Es gab einen üblen Zwischenfall beim Aufwärmen. Jemand hat sich auf ihn gestürzt und ihn geschlagen. Ein Typ kam aus dem Nichts und fragte ihn, ob er Wilfried Happio sei – und ging plötzlich auf ihn los", beschrieb Trainer Olivier Vallaeys gegenüber der Nachrichtenagentur "AFP".

Der Vorfall war für den Trainer und seinen Schützling verstörend: "Ich habe ihn dann versucht, festzuhalten. Das war 20 Minuten vor dem Rennen, wir waren gerade bereit, ins Meldebüro zu gehen. Wir stehen unter Schock. Der Typ wurde festgenommen. Wilfried geht's gut."

Trotz der Verletzung am linken Auge und an der Nase ging der 23-Jährige an den Start. Hierbei gewann Happio mit einer notdürftig versorgten Augenverletzung und einer blutigen Nase sogar in 48,57 Sekunden - persönliche Bestleistung für den Hürdenläufer.

Trainer Vallaeys: "Methoden von Wilden"

Nach dem Rennen meldete sich der sichtlich lädierte Sieger selbst zu Wort. Über den Angriff wollte Happio jedoch nicht zu viele Worte verlieren: "Ich habe keine Lust, auf den Zwischenfall einzugehen. Der wird nun untersucht."

Das Handicap habe es schwerer gemacht: "Das Rennen war mit nur einem Auge viel komplizierter. Aber das Gefühl war gut.“

Nach Informationen der französischen "L'Équipe" soll es sich bei dem Angreifer um den Bruder eines Bekannten des Leichtathleten handeln. Der französische Leichtathletik-Verband teilte mit, dass die Perosn identifiziert sei.

Trainer Vallaeys zeigte sich nach dem Rennen geschockt: "Ich habe keine Worte, das war pure Aggression. Das ist ein Skandal. Das sind Methoden von Wilden."

