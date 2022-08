Julian Weber greift dagegen im Finale (Sonntag, 19:50 Uhr) nach seiner ersten großen Medaille. Der Mainzer schaffte im Regen zwar nicht die eigentlich geforderten 83,50 m, kam mit 80,99 m aber souverän weiter. Auch Andreas Hofmann (77,29/Mannheim) steht im Finale.

"Ich stecke in der wohl schwierigsten Phase meiner sportlichen Karriere", sagte Röhler, der aber nicht aufgeben will und sich ab sofort auf die Olympischen Spiele in Paris konzentriert: "Wenn ich eines bin, dann Realist. Nur eine Sache war auf dem Weg hierher sicher: Dass ich am Montag ins Training gehe und an meinem Traum 2024 weiterarbeite."

Ad

Röhlers Saisonbestleistung steht bei 72,51 m. Für die EM im Olympiastadion besaß er als Europameister von 2018 eine Wildcard. Der deutsche Rekordhalter Johannes Vetter (Offenburg) hatte seinen Start bei der EM verletzungsbedingt absagen müssen.

EM Drei Zentimeter fehlen Mihambo zum EM-Titel - Kreislaufkollaps nach Silber VOR 14 STUNDEN

Unter schwierigen Bedingungen war nur der Olympia-Zweite und WM-Dritte Jakub Vadlejch mit 81,81 m besser in der Qualifikation als Weber.

Das könnte Dich auch interessieren: Bange Momente nach Kreislaufkollaps - Mihambo gibt Entwarnung

(SID)

Nach Corona zu EM-Silber: Mihambo begeistert auch in München

Klosterhalfen stürmt zu EM-Gold über 5000 Meter

EM Sensationell! Klosterhalfen krönt sich zur Europameisterin über 5000 Meter VOR 14 STUNDEN