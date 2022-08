Kaul hat im Vergleich zur Konkurrenz aber einen deutlich stärkeren zweiten Tag. Kai Kazmirek ist Sechster (5076).

Die Karriere von Arthur Abele endete in einem kleinen Drama . Der Titelverteidiger wurde wegen eines Fehlstarts disqualifiziert. Im Vorfeld hatte der Ulmer angekündigt, in München seinen letzten Zehnkampf zu bestreiten. Tim Nowak musste den Wettkampf wegen Kreislaufproblemen beenden.

Ad

Weltrekordler und Weltmeister Kevin Mayer hatte verletzungsbedingt nach den 100 m aufgeben müssen. Nur der Franzose lag in der Meldeliste vor Kaul, der bei der WM in Eugene vor drei Wochen mit 8434 Punkten Sechster geworden war. "Was mir hier hilft, ist, dass ich das Publikum dabei habe. Das war in Eugene auch anders", sagte Kaul: "Das wird mich am zweiten Tag hoffentlich etwas tragen, es ist schön, der Jäger zu sein."

EM Fehlstart-Drama um Europameister Abele - Disqualifikation unter Tränen VOR 18 MINUTEN

Vor drei Jahren in Doha war Kaul mit 8691 Punkten jüngster Weltmeister der Geschichte geworden, auch damals rollte er das Feld von hinten auf.

Leichtathletik-EM 2022 - Stand Zehnkampf nach sechs Disziplinen:

Platz Name Land Punkte 1 Simon Ehammer SUI 5668 2 Dario Dester ITA 5245 3 Janek Oiglane EST 5133 4 Niklas Kaul GER 5101 5 Sander Skotheim NOR 5098 6 Kai Kazmirek GER 5076 7 Adam S. Helcelet CZE 5051 8 Pawel Wiesiolek POL 5016 9 Sven Roosen NED 4984 10 Maicel Uibo EST 4984 ... 17 Arthur Abele GER 3851 ... Tim Nowak GER DNF

Das könnte Dich auch interessieren: Deshalb feiert Ringer seinen Gold-Coup mit Salztabletten

(SID)

"Beleidigend" und "unverschämt"! Lückenkemper weist Kritik zurück

EM Klosterhalfen verpasst Podest knapp: Deutsche wird EM-Vierte VOR 11 STUNDEN