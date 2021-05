Publiziert 31/05/2021 Am 18:25 GMT

Gina Lückenkemper hat ihren Trainingsschwerpunkt mittlerweile in den USA hat.

In der Trainingsgruppe von Lance Brauman in Florida will Lückenkemper nach enttäuschenden Jahren wieder die die Glanzform von 2017 und 2018 erreichen.

Ihre Bestzeit steht seit der WM 2017 in London bei höchst bemerkenswerten 10.95 Sekunden.

Lückenkempers bisher größter internationaler Erfolg war EM-Silber 2018 bei den Heim-Europameisterschaften in Berlin.

