Sie schob nach: "Ich habe ihn der Polizei übergeben. Leider habe ich das mit einer Muskelverletzung bezahlt."

Um welche Art von Verletzung es sich handelt, teilte die 36-Jährige nicht mit. Allerdings müsse sie sich einer Operation unterziehen.

Ad

Wlodarczyk hatte bei den Olympischen Spielen in Tokio im vergangenen Jahr als erste Leichtahtletin dreimal in Folge Olympia-Gold in einer Disziplin gewonnen. Im Juli möchte sie in Eugene (USA) ihren fünften WM-Titel eintüten. Ob die Verletzung ihre Pläne durchkreuzt, steht noch nicht fest.

Leichtathletik Serie gerissen! Mihambo in Diamond League erstmals geschlagen GESTERN AM 21:47

Das könnte Dich auch interessieren: Beste Zeit seit 2018: Lückenkemper setzt Ausrufezeichen in Wetzlar

Weltrekord für Duplantis bei Hallen-WM: Schwede fliegt zu Gold

Leichtathletik Ausrufezeichen: Sprint-Staffel knackt zehn Jahre alten deutschen Rekord 03/06/2022 AM 18:14