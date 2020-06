Hochspringerin Jungfleisch wurde wegen ihrer Hautfarbe gemobbt

Die siebenmalige deutsche Hochsprung-Meisterin Marie-Laurence Jungfleisch hat von rassistischen Anfeindungen berichtet. "In der Schule wurde ich gemobbt, das kann man nicht anders sagen. Wegen meiner Hautfarbe. Meine Mutter ist aus Freiburg, ich bin dort aufgewachsen, aber ich sah anders aus", so die dunkelhäutige 29-Jährige, deren Vater von der Karibikinsel Martinique stammt, im Münchner Merkur.

"Natürlich hat sich das ausgewirkt, ich war ein zehnjähriges Kind. Meine Leistungen sind immer schlechter geworden. Ich habe das damals nicht einmal meiner Mutter erzählt", sagte die 2,00m-Springerin des VfB Stuttgart: "Das Traurige war: Mit einem Lehrer habe ich darüber gesprochen. Aber er hat nichts unternommen und schon gar nicht geholfen. Ich habe die Schule dann gewechselt. Dann wurde es glücklicherweise besser."

In der Leichtathletik sei ihr Rassismus hingegen "glücklicherweise überhaupt nicht" begegnet: "Ich springe schon seit ich 12, 13 Jahre alt war - in der Leichtathletik gibt es so etwas nicht. In der Schule habe ich jedoch nicht so gute Erfahrungen gemacht."

Leichtathletik Hochsprung: Weltmeister Barshim gewinnt in Eberstadt, Jungfleisch über zwei Meter 27/08/2017 AM 19:06

Jungfleisch glaubt zwar nicht, "dass es hier Vorfälle gibt wie in den USA. Aber ich glaube, dass der Rassismus in Deutschland ein anderes Gesicht hat. Ich denke zum Beispiel, wenn man sich hier mit einem fremd klingenden Namen um einen Job bewirbt dann hat man schlechtere Karten."

Das könnte Dich auch interessieren: Mihambo trainiert künftig bei Carl Lewis - Verband über Wechsel irritiert

Play Icon WATCH Kampf gegen Rassismus: Eine Olympia-Siegerehrung als ewige Inspiration 00:07:24