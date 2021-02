Auch die Norm für die Olympischen Spiele in Tokio (31:25,00) knackte Klosterhalfen bei ihrem Saisonauftakt locker.

24/02/2021 AM 23:10

Für den Start über die 10 km in Austin habe sich Klosterhalfen, die seit einigen Jahren in den USA trainiert und für Bayer Leverkusen startet, recht kurzfristig "mit Blick auf die Olympia-Norm" entschieden. Ob die 5000-m-Spezialistin in Tokio (23. Juli bis 8. August) nun tatsächlich auch über die längere Distanz startet, ließ sie allerdings noch offen.