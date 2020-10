Nobody Shura Kitata posierte schon strahlend für das Siegerfoto, als der große Eliud Kipchoge mit über einer Minute Rückstand schwer geschlagen endlich ins Ziel trudelte. Abgekämpft vom Regen, der Kälte und dem ungewohnten Gefühl der Niederlage blieb dem Olympiasieger, dem Weltrekordler, dem Superstar aus Kenia beim Geisterrennen in London sensationell nur Platz acht.

"Ich bin hierhergekommen, um zum fünften Mal in London zu gewinnen. Jetzt bin ich sehr enttäuscht", sagte Kipchoge, nachdem er erst zum zweiten Mal überhaupt in seiner Karriere die 42,195 km nicht als Erster beendet hatte. Und das ausgerechnet ziemlich genau ein Jahr nach seinem Wunderlauf von Wien, als der 35-Jährige unter Laborbedingungen als erster Mensch unter zwei Stunden (1:59:40) gerannt war.

01/10/2020 AM 14:14

Auch diesmal schien der Sieg für Kipchoge reserviert zu sein. Zumal sein Rivale Kenenisa Bekele, nach Kipchoge der zweitschnellste Marathon-Läufer der Geschichte, kurzfristig verletzungsbedingt abgesagt hatte. Doch dann kam beim Klassiker in London, der nur unter strengsten Hygieneauflagen und ohne Zuschauer durchgeführt werden konnte, alles ganz anders.

Kitata setzte sich bei widrigen Bedingungen nach einem Zielsprint in 2:05:41 Stunden mit nur einer Sekunde Vorsprung gegen Vincent Kipchumba (Kenia) durch. Dritter wurde Sisay Lemma aus Äthiopien in 2:05:45 Stunden. "Ich bin überglücklich", sagte Kitata nach dem größten Erfolg seiner Karriere - der Äthiopier konnte wohl selbst kaum fassen, dass er Kipchoge wirklich geschlagen hatte. In dessen Heimat Eldoret, wo Hunderte Fans das Rennen bei einem Public Viewing auf einer riesigen Leinwand verfolgten, herrschte erst einmal Tristesse.