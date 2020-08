Der Paris-Marathon ist nach zweimaliger Verschiebung aufgrund der Coronakrise endgültig abgesagt worden. Dies teilte Organisations-Firma ASO, die auch die Tour de France ausrichtet, am Mittwoch mit. Die Veranstaltung in der französischen Hauptstadt sollte am 15. November stattfinden. In der Schweiz wurde zudem der für den 6. September geplante Zürich-Marathon gestrichen.

"Angesichts der Schwierigkeiten, die viele Läufer, vor allem aus dem Ausland, hatten, am 15. November teilnehmen zu können, wurde beschlossen, dass es für die Betroffenen besser und einfacher wäre, wenn wir den Marathon de Paris im Jahr 2021 organisieren", teilte die ASO mit.

Aufgrund der Corona-Pandemie war das ursprünglich für den 5. April geplante Event im März erstmals auf den 18. Oktober verlegt worden. Der Halbmarathon in Paris wurde am Mittwoch ebenfalls abgesagt.

Marathons in Berlin, Boston, Chicago und New York abgesagt

In Zürich wurde derweil der Marathon "aufgrund nicht erfolgter Lockerung des Veranstaltungsverbotes" abgesagt. "Jetzt müssen wir uns mit dem Zürich Marathon 2021 vom 25. April ein neues Ziel stecken", hieß es in einer Mitteilung.

Die prestigeträchtigen Marathons in Berlin, Boston, Chicago und New York wurden bereits komplett abgesagt. In London (4. Oktober) werden ausschließlich Profi-Athleten teilnehmen. Erst am Dienstag war zudem der Frankfurt-Marathon abgesagt worden.

(SID)

