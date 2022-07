Fünf Jahre nach dem Tod seines Vaters im Bürgerkrieg seines somalischen Heimatlandes hätte eine Frau ihn im Alter von neun Jahren über das ostafrikanische Land Dschibuti unter dem Falschnamen Mohamed Farah illegal nach Großbritannien geschleust.

"Die meisten kennen mich als Mo Farah, aber das ist nicht mein Name, das ist nicht die Wirklichkeit", sagte die 39 Jahre alte Ikone in einer TV-Dokumentation, die am Mittwoch ausgestrahlt wird.

Ad

Weiter gab der Läuferstar an, dass seine Kinder die Motivation für seinen Gang an die Öffentlichkeit gewesen sind: "Ich wollte mich endlich normal fühlen."

Leichtathletik Hoher Besuch in der Hauptstadt: Kipchoge läuft Berlin-Marathon 08/07/2022 AM 11:43

Das könnte Dich auch interessieren: 18 Russen als neutrale Athleten zugelassen - aber kein WM-Start

(SID)

Weltrekord für Duplantis bei Hallen-WM: Schwede fliegt zu Gold

Leichtathletik-WM Aus für Medaillenkandidat: Vetter muss WM-Teilnahme absagen 06/07/2022 AM 21:43