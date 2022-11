Leichtathletik

New York Marathon: Evans Chebet krönt grandiose Aufholjagd und feiert nächsten großen Sieg

Evans Chebet hat den New York Marathon gewonnen. Der Kenianer belohnte sich am Sonntag für seine grandiose Aufholjagd und holte sich nach seinem Triumph in Boston im April seinen zweiten großen Sieg in dieser Saison. Den Zieleinlauf gibt es hier im Video.

00:00:59, vor einer Stunde