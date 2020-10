"Ich bin meinem Sport sehr verbunden und habe mich eigentlich mein ganzes Leben lang intensiv damit beschäftigt und den ganzen Tag Leichtathletik verfolgt. Vor dem Fernseher habe ich die Wettkämpfe immer mitkommentiert. Ich bin sozusagen mein ganzes Leben lang schon ein Kommentator gewesen, deswegen freue ich mich auf diese spannende Aufgabe bei Eurosport. Ich will den Sport fachlich sehr gut analysieren und stehe zudem für eine klare Meinung", blickt Freimuth seiner Aufgabe am Eurosport-Mikrofon motiviert entgegen.

"Rico ist aufgrund seiner smarten Art sowie seiner Fachkenntnis eine absolute Bereicherung für unser Eurosport-Team. Wir wollen gute Typen, die nahbar sind, einen guten Draht zum Sport haben und zudem eine klare Meinung äußern. All diese Kriterien erfüllt Rico. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm", sagt Gernot Bauer, Head of Sports bei Eurosport.

Rico Freimuth zählte als Zehnkämpfer zu den komplettesten Athleten und mit einer persönlichen Bestleistung von 8663 Punkten zur absoluten Elite in Deutschland. Die größten internationalen Erfolge von Freimuth sind der Gewinn von WM-Bronze 2015 und WM-Silber 2017. Zweimal nahm der gebürtige Potsdamer bei Olympischen Spielen teil: In London 2012 belegte Freimuth als bester Deutscher Rang sechs. In Rio 2016 musste Freimuth nach einer von Verletzungen geplagten Saison vorzeitig aus dem Zehnkampf aussteigen. Der Traum von einer Teilnahme an seinen dritten Olympischen Spielen als Aktiver platzte im September 2019, als sich Freimuth das Kreuzband riss.

In dem rund 60-minütigen Gespräch mit Daniel Lerche blickt Freimuth intensiv auf seine sportliche Karriere zurück und verrät, wann er realisiert hat, dass er an seinem letzten großen Wettkampf teilgenommen hat und warum sein großer Traum eine Olympiamedaille zu holen nicht geklappt hat. Außerdem erläutert Freimuth, warum er während der Corona-Krise mit seinem Verein SV Halle als Einkaufshilfe bedürftige Menschen unterstützt hat. Zudem spricht er über sein aktuelles Filmprojekt über den Zehnkampf.

Eurosport startet die neue Podcast-Reihe "Verbalathleten" und stellt darin die Künstler am Mikrofon aus dem Eurosport On-Air-Team vor. In jeder der 35 Ausgaben ist stets eine Eurosport-Persönlichkeit zu Gast bei Moderator Daniel Lerche. In den rund 45-minütigen persönlichen Gesprächen gewähren die Eurosport-Protagonisten interessante Einblicke in ihren Alltag, blicken ehrlich und reflektierend auf ihren Werdegang zurück und beschreiben ihre unglaubliche Leidenschaft und Verbindung zu "ihrem" Sport. Mit dabei sind Koryphäen der ersten Stunde wie Sigi Heinrich und Rolf Kalb, Top-Experten und Expertinnen wie Boris Becker und Barbara Rittner sowie auch der ein oder andere Newcomer, der erst bei den Olympischen Spielen in Tokio seine Eurosport-Premiere am Mikrofon feiern wird.