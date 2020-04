Sein bestes Olympia-Ergebnis war ein fünfter Platz im 800-m-Finale von Los Angeles 1984 beim Sieg des Brasilianers Joaquim Cruz.

Fußballer verliert Vater und Großvater

Der argentinische Fußballer Walter Montillo muss nur wenige Tage nach dem Tod seines Großvaters Oscar (91) auch den Verlust seines Vaters Walter Oscar beklagen. Wie der chilenische Erstligist Club Universidad de Chile per Twitter mitteilte, verstarb der 60-Jährige am Dienstag. Der Vater des dreimaligen Nationalspielers war am Samstag mit Atemproblemen in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Das Resultat, ob er an Covid-19 litt, wird für die nächsten Tage erwartet. Auch Großvater Oscar zeigte laut argentinischen Medien die typischen Symptome einer Coronavirus-Infektion. Der 35-jährige Montillo war im Januar vom mexikanischen Erstligisten CA Tigre zu "La U" gewechselt.

(SID)