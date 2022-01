Moderner Fünfkampf

Es habe diesen "ganzen Social-Media-Hass" gegeben, "ich erhielt Morddrohungen. Das war schrecklich", sagte Annika Schleu.

Die Gedanken an ein Karriereende verwarf sie aber. "Relativ schnell wurde mir dann klar, dass Aufhören keine Lösung sein kann", sagte sie: "Ich trainiere weiter, um noch ein letztes Mal an den Olympischen Spielen teilzunehmen, 2024 in Paris."

Schleu hatte in Tokio auf Goldkurs gelegen. Beim Springreiten blockte das ihr zugeloste Pferd Saint Boy jedoch ab. Unter Tränen versuchte sie, das Tier mit Sporen und Gerte zurück in den Parcours zu bringen.

Ein Ermittlungsverfahren "wegen angeblicher Verstöße gegen das Tierschutzgesetz" hatte die Staatsanwaltschaft Potsdam zuletzt eingestellt.

(SID)

