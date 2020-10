Aktuell führt Tim Gajser (Team HRC) die Gesamtwertung in der MXGP-Klasse an und in der MX2-Klasse liegt Tom Vialle (Red Bull KTM Factory Racing) in Führung. Die nächsten Rennen sowie das Saisonfinale finden in Pietramurata (Norditalien) statt. Eurosport überträgt den Saisonendspurt bei Eurosport 2. Zudem sind die Rennen bei Eurosport mit Joyn PLUS+ zu sehen.