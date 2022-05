Auf dem neuen KymiRing in der Gemeinde Iitti hätte in diesem Jahr die WM-Premiere stattfinden sollen.

Der Lauf war für den 10. Juli angesetzt.

"Die aktuellen Umstände haben zu Verzögerungen geführt und gefährden die laufenden Arbeiten an der neuen Rennstrecke", hieß es in der Mitteilung.

Das an Russland grenzende Finnland will der Nato beitreten. Dies verursacht laut Mitteilung Risiken in der Region.

