"Wenn du da auf der Strecke bist, kannst du nur hoffen, dass es dich nicht erwischt. Sonst sieht es schlecht aus", sagte Experte Alex Hoffmann bei "Servus TV".

Kurz vor Rennstart hatten Monsunregenfälle eingesetzt.

Nach dem Blitzeinschlag wurde der Start um über eine Stunde verschoben, das Rennen auf 20 Runden verkürzt.

Márquez fliegt böse ab

"Es war ein wirklich heftiger Sturz, vielleicht einer der schlimmsten, die ich je hatte", sagte Márquez indes nach seinem "Highsider" im Warm-Up, durch den er sich ein ärztliches Startverbot fürs Rennen eingehandelt hatte (Gehirnerschütterung).

"Marc Márquez braucht manchmal jemanden, der ihn vor sich selbst schützt", schrieb der britische Pay-TV-Sender "BT Sport" passend bei Twitter.

MotoGP: Schamanin läuft durch die Boxengasse

Am neuen Mandalika Circuit auf der Insel Lombok war vor Rennstart noch eine Regen-Schamanin durch die Boxengasse gelaufen.

Erst mit 75 Minuten Verspätung konnte der zweite Saisonlauf beginnen.

Ernüchternd lief der Tag für den einzigen Deutschen in der WM. Marcel Schrötter belegte bei seiner Premiere in Indonesien nach dem schwachen Qualifying (22.) den 16. Platz in der Moto2 und blieb ohne Punkte.

Schrötter hadert mit Ergebnis

"Ich bin natürlich sehr enttäuscht, denn solche Ergebnisse sind nicht akzeptabel", sagte Schrötter: "Wir sind lange genug dabei, und unser Ziel ist es, um das Podium zu kämpfen. Platz 16 ist nicht ausreichend." Die Situation sei "frustrierend".

Somkiat Chantra feierte einen Start-Ziel-Sieg, der 23-Jährige gewann als erster Thailänder einen Motorrad-Grand-Prix.

(mit SID)

