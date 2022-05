Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaro setzte als Dritter seine Serie von Podestplätzen fort. Lokalmatador Fabio Quartararo (Yamaha) kam beim Heimrennen als Vierter ins Ziel.

Eine Rekordkulisse von 110.000 Fans hatte sich am Sonntag um den Bugatti-Circuit versammelt. Beim Start zum Rennen über 27 Runden gewann Miller den Holeshot vor Bastianini und Bagnaia. Lokalmatador Quartararo hatte keinen guten Start und fiel in den ersten Kurven zurück.

In den letzten zehn Runden lautete das Duell Bagnaia gegen Bastianini um den Sieg. Zu Beginn der 21. Runde attackierte Bastianini in der Dunlop-Schikane, aber dann verpasste er die Ideallinie in "La Chapelle" und Bagnaia schlüpfte innen durch.

Anschließend machte Bagnaia die entscheidenden Fehler! Auf der Bremse vor "Garage Vert" bremste der Bagnaia zu spät. Bastianini fuhr innen vorbei und führte auf einen Schlag mit einer Sekunde Vorsprung vor Bagnaia. Momente später kam es noch schlimmer für Bagnaia.

Bagnaia scheitert auf Siegkurs

In Kurve 13 rutschte ihm beim Einlenken in die Rechtskurve das Vorderrad weg und der Ducati-Werksfahrer war draußen! Fünf Runden vor Rennende führte Bastianini zwei Sekunden vor Miller. Aleix Espargaro war Dritter und stand unter Druck von Quartararo.

Das war die Entscheidung um den Sieg. Bastianini fuhr seinen dritten Triumph in diesem Jahr souverän ins Ziel. "Nachdem ich an 'Pecco' herankam, probierte ich, ihn in Kurve 2 zu überholen und ihn nervös zu machen", schildert "LA Bestia". "Schlussendlich ging es auf und ich gewann das Rennen. Es ist unglaublich!"

Dahinter änderte sich auf den weiteren Positionen nichts mehr. Mit diesem Rennergebnis verteidigte Quartararo seine WM-Führung, aber sein Vorsprung auf Aleix Espargaro schrumpfte auf vier Zähler. Bastianini liegt als WM-Dritter acht Punkte zurück.

