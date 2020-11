"Es fühlt sich sehr gut an", freut sich Lokalmatador Oliveira über die Pole-Position. "Immer, wenn ich auf dieser Strecke fahre, genieße ich jede Runde. Das war heute der Schlüssel für diese gute Performance. Wenn man Spaß hat, dann ist es einfacher. Es ist schön, dass mir die erste Pole in Portugal gelungen ist. Natürlich wollen wir morgen ein starkes Rennen zeigen und den Job erledigen."

Mit Startplatz zwei zeigte Franco Morbidelli, der über das Q1 in den finalen Durchgang kam, eine nervenstarke Vorstellung. "Es war ein harter Tag, aber er hat positiv geendet", bilanziert der Italiener. "Am Vormittag haben wir beim Motorrad Dinge ausprobiert, aber sie haben mir nicht gefallen. In FT4 und in Q1 haben wir weitergearbeitet. Ich konnte schnell fahren, war aber am Limit. In Q2 fühlte ich mich gut und konnte attackieren", schildert Morbidelli.