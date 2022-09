Denn der Franzose kam nicht über Startplatz acht hinaus.

Im Rennen selbst konnte er aus eigener Kraft zunächst keine Positionen gutmachen.

Die frühen Stürze von Jack Miller (Ducati) und Marco Bezzecchi (VR46-Ducati) spülten ihn aber auf Platz sechs vor.

In Runde fünf konnte Quartararo dann Aleix Espargaro (Aprilia) passieren, um Rang fünf zu übernehmen.

Quartararo: Überholen war einfach unmöglich

Dort blieb der Weltmeister für den Rest des Rennens. "Das war das Limit heute", hielt er fest und gab zu: "Tatsächlich war ich mehr als wütend. Ich war wirklich frustriert. Ich weiß, dass ich meine 100 Prozent gegeben habe, aber ich konnte nicht um mehr kämpfen."

"Wir müssen überprüfen, warum das so war. Meine Pace war sehr ähnlich zu der, die ich in den Trainings hatte. Ich hatte das Gefühl, meine Pace war normal. Aber zu überholen oder so zu fahren wie die anderen, war einfach unmöglich", sprach Quartararo die bekannten Probleme auf seiner Yamaha M1 an.

"Insgesamt war das Gefühl auf dem Motorrad ganz gut, aber das ist ja das Problem. Ich bin nicht schlecht, aber es ist eben nur der fünfte Platz", haderte der Franzose mit dem Ergebnis.

Nur an Espargaro aus eigener Kraft vorbei

In der Schlussphase konnte Quartararo den Rückstand auf Luca Marini (VR46-Ducati), der Vierter wurde, zwar verkürzen. Für eine Attacke reichte es aber nicht: "Ich war immer am Limit. Einmal musste ich in Kurve 10 die Linie verlassen. Ich kam Marini zwar wieder näher, aber fuhr mit dem Messer zwischen den Zähnen."

"Selbst als ich hinter Marini war: Versuchen, ihn zu überholen, war nicht möglich", bekräftigt der Yamaha-Pilot. Wäre mit einer besseren Startposition mehr drin gewesen? "Ja, es hängt alles davon ab, von wo wir starten und wie gut wir überholen können."

"Aleix konnte ich überholen, weil ich sah, dass er auch Probleme hatte. Aber bei den anderen konnte ich es noch nicht einmal versuchen. Das frustriert mich natürlich, denn ich kann nichts tun und kann es nicht wie sonst genießen", betonte der WM-Leader.

61 Punkte in vier Rennen auf Bagnaia verloren

Angesprochen auf die Aufholjagd von Bagnaia sagte er: "Ich würde nicht sagen, dass ich besorgt bin. Aber ich bin auch nicht ruhig. Für mich bin ich heute ein wirklich gutes Rennen gefahren, aber es ist nur der fünfte Platz mit fünf Sekunden Rückstand auf die Spitze. Wir sind also in keiner großartigen Situation."

"Meine Konstanz war besser als die von Pecco, aber beim Speed sind wir einfach langsam", zog er den Vergleich zu seinem Ducati-Konkurrenten. Noch am Sachsenring hatte Bagnaia nach seinem vierten Ausfall der Saison statt 91 Punkte Rückstand auf Quartararo. In den letzten vier Rennen machte er also 61 Zähler gut.

Auf die Frage, ob er im Kampf um den Titel noch den Unterschied machen kann oder ob er jetzt auf die Fehler seiner Rivalen hoffen muss, antwortete Quartararo: "Um den Unterschied zu machen, denke ich, dass ich schon einen ziemlich guten Job mache."

"Ich fahre am Limit, habe eine tolle Pace, doch es reicht nicht. Aber mehr Unterschied kann ich nicht machen. Heute sind wir am Limit unseres Motorrads angekommen."

Mit Blick auf den nächsten Grand Prix in zwei Wochen in Aragon macht sich Quartararo keine Illusionen. "Aragon wird hart", prognostizierte er, "aber dann kommen Japan, Thailand, Australien. Dort sind wir schon länger nicht mehr gefahren. Hoffentlich können wir da für eine positive Überraschung sorgen."

