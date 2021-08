Die Topstars fanden eine nasse Strecke vor. Da es auch am Samstag und Sonntag regnen könnte, nutzten die Fahrer diese Möglichkeit.

In den ersten Minuten verließen die meisten Fahrer mit Regenreifen die Boxengasse. Iker Lecuona (Tech-3-KTM) rutschte nach seiner ersten fliegenden Runde in Kurve 1 aus. Lediglich Maverick Vinales (Yamaha) und Miguel Oliveira (KTM), der in FT1 gestürzt ist, blieben an der Box.

Die Rundenzeiten waren rund zehn Sekunden langsamer als am trockenen Vormittag. Auf komplett nasser Strecke fuhren Marc Marquez, Pol Espargaro (beide Honda), Jack Miller (Ducati) und Danilo Petrucci (Tech-3-KTM) die besten Zeiten.

Oliveira drehte schließlich eine Besichtigungsrunde, kehrte aber sofort wieder zurück an die Box. Er hatte starke Schmerzen in der Hand. Vinales fuhr für die zweite Trainingshälfte auf die Strecke. Alex Marquez (LCR-Honda) und Valentino Rossi (Petronas-Yamaha) verbremsten sich in Kurve 4.

Beide pflügten durchs Kiesbett und fuhren dann weiter. Die Strecke trocknete zusehends ab, aber für Slicks war es zu nass. In diesem Training ging es hauptsächlich darum, ein Gefühl für die Regenreifen aufzubauen und das Set-up für nasse Verhältnisse zu checken.

Jack Miller pokert erfolglos mit Slicks

Einige Fahrer saßen in den letzten zehn Minuten an der Box. Gleichzeitig wurde die Strecke schneller und es wurden die besten Zeiten aufgestellt. Miller wählte fünf Minuten vor Ablauf der Zeit Slicks. Ansonsten pokerte niemand mit den Trockenreifen.

Miller unterbot seine Regenreifen-Zeit auch nicht. In Szene setzte sich Savadori, der schon im nassen Le Mans gut unterwegs war. Aufgrund seiner Superbike-Vergangenheit vermittelt ihm die weichere Regenabstimmung ein besseres Gefühl.

Mit 0,154 Sekunden Rückstand reihte sich Johann Zarco (Pramac-Ducati) als Zweiter ein. Dahinter folgten Weltmeister Mir, Francesco Bagnaia (Ducati) und Aleix Espargaro (Aprilia). Rossi riskierte im Regen nichts und hatte mehr als drei Sekunden Rückstand.

Für das Gesamtergebnis ist das trockene Vormittagstraining ausschlaggebend. In FT1 war Takaaki Nakagami (LCR-Honda) vor Mir, Aleix Espargaro, Alex Rins (Suzuki) und Pol Espargaro Schnellster. Die weiteren Q2-Plätze halten am Freitag Marc Marquez, Vinales, Fabio Quartararo (Yamaha), Zarco und Miller.

Das dritte Freie Training beginnt am Samstag um 09:55 Uhr.

