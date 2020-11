Die Sperrfrist gilt rückwirkend, beginnend am 17. Dezember 2019, als Iannone zunächst vorläufig suspendiert wurde. Sie verbietet es ihm, an sämtlichen Rennveranstaltungen des Motorradweltverbandes FIM teilzunehmen. Außerdem werden alle Wettbewerbsergebnisse, die er ab dem 1. November 2019 bis zum Beginn der Suspendierung eingefahren hat, rückwirkend aberkannt.

Der MotoGP-Pilot hatte sich am 3. November 2019 im Rahmen des Grands Prix von Malaysia in Sepang einer Doping-Kontrolle unterziehen müssen. Dabei wurde das anabole Steroid Drostanolon nachgewiesen, was die besagte 18-monatige Sperre nach sich zog.