Er bedauere die "grobe Leichtsinnigkeit, die nicht hätte passieren dürfen".

Laut Medienangaben wurden beim Vizeweltmeister fast 1,8 Promille festgestellt, erlaubt sind in Spanien 0,5. Bagnaia (25), derzeit WM-Vierter, riet seinen Fans im Post, "niemals nach dem Trinken" zu fahren.

Ad

Derzeit ist in der Weltmeisterschaft Sommerpause. Weiter geht es am 7. August in Silverstone.

Motorrad MotoGP-Star Bagnaia landet alkoholisiert im Graben VOR 2 STUNDEN

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Marc Márquez nimmt sich in der Reha Rafael Nadal als Vorbild: "Er konnte den Schmerz überwinden"

(SID)

"Da fliegt das Visier vom Helm": Jan Bühn crasht heftig

Motorrad Mühsame Reha: Márquez nimmt sich Nadal als Vorbild 28/06/2022 AM 11:16