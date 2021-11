Gardner gewann insgesamt drei Läufe weniger als Fernandez, fuhr aber konstanter. Nur einmal fiel der 23-Jährige aus und hatte am Ende vier Punkte Vorsprung auf Fernandez. In der kommenden Saison rückt Gardner in die MotoGP auf, er wechselt zum Tech-3-KTM-Team.

Schrötter (Kalex) landete in der Gesamtwertung auf Platz zehn.

In der Moto3-Klasse gewann der Spanier Xavier Artigas das letzte Rennen des Jahres. Der Honda-Fahrer war von Platz 17 gestartet.

Sein Landsmann Pedro Acosta (KTM), der sich den WM-Titel beim vorletzten Lauf in Portimao/Portugal gesichert hatte, ging als Führender in die letzte Kurve, stürzte aber nach einem Überholmanöver seines Kontrahenten Dennis Foggia (Italien/Honda). Der Vize-Weltmeister bekam dafür eine Drei-Sekunde-Strafe und wurde auf Rang 13 durchgereicht.

(SID)

