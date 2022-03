Valentino Rossi feiert am Sonntag in Imola seine Premiere in der GT World Challenge Europe mit einem Audi R8. Seit Monaten trainiert "Il Dottore", der Anfang März erstmals Vater geworden ist, für die neue Herausforderung.

Im Verlauf der Saison wird der 43-Jährige auch auf dem Hockenheimring fahren. Höhepunkt sind die 24 Stunden von Spa-Francorchamps.

Sein Ziel sei es aber, "eines Tages die 24 Stunden von Le Mans zu bestreiten", sagte Rossi zuletzt im Interview mit "Il Giornale".

In der Motorrad-Königsklasse MotoGP ist Rossi seit dieser Saison mit einem eigenen Rennstall (Mooney VR46 Racing Team) am Start.

