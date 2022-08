"Dovi" war Mitte 2021 nach acht MotoGP-Jahren mit Ducati, in denen er von 2017 bis 2019 jeweils WM-Zweiter hinter dem Spanier Marc Marquez wurde, zu Yamaha gegangen.

Doch die Erfolge blieben aus. "Ich habe mich mit dem Motorrad nie wohlgefühlt und konnte sein Potenzial nicht voll ausschöpfen", so Dovizioso: "Es lief nicht so, wie wir es uns erhofft hatten, aber es war richtig, es zu versuchen. Mein Abenteuer wird in Misano enden."

Sein erstes WM-Rennen fuhr Dovizioso 2001, seine erste volle Saison 2002. Champion bei den 125ern wurde er auf einer Honda.

Die restlichen Saisonrennen nach Misano wird beim Yamaha-Team Testfahrer Cal Crutchlow (Großbritannien) bestreiten.

