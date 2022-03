Motorsports

Lewis Hamilton erklärt: Darum ändert der Formel-1-Star seinen Namen

Lewis Hamilton will den Nachnamen seiner Mutter - Larbalestier - künftig in seinem eigenen Namen tragen. Vor dem Saisonauftakt der Formel 1 in Bahrain spricht der 37-Jährige über einen möglichen achten WM-Titel und erklärt, warum er eine Namensänderung anstrebt.

00:01:05, vor einer Stunde