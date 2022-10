Motorsports

Max Verstappen zum zweiten Mal in Folge Weltmeister: Der Weg des Niederländers an die Formel-1-Spitze

Seit Kindertagen wurde Max Verstappen der Weg an die Formel-1-Spitze geebnet. Jetzt krönt sich der Niederländer, der 2015 als jüngster Fahrer der Geschichte in Australien an den Start ging, das zweite Mal zum Weltmeister. Wir werfen einen Blick auf seine Daten, Fakten und Zahlen.

00:03:30, Update 09/10/2022 um 15:06 Uhr