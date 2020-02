Newman hatte am Montag vor der letzten Runde in Führung liegend die Kontrolle über seinen Ford Mustang verloren, sein Wagen prallte bei hoher Geschwindigkeit in die Leitplanken. Nachdem der Ford Mustang nach einem Überschlag auf dem Dach gelandet war, ging er in Flammen auf. Anfänglich war die Sorge um Newman, dem Daytona-Sieger von 2008, groß. Von einem "ernsten Zustand" war noch am Montag die Rede.

Das könnte Dich auch interessieren: Formel-1-Legende Berger: "Manchmal rümpfe ich über Lewis Hamilton die Nase"

(SID)