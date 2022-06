Am Freitag hatte die Exekutive des IOC beschlossen, trotz der Bestrebungen zur Geschlechtergleichheit die Kombination aus Skispringen und Skilanglauf für Frauen nicht zu den Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo zuzulassen - auch wegen mangelnder Vielfalt des Teilnehmerfeldes.

Damit bleibt die Disziplin die einzige Sportart bei den Winterspielen, in der keine Frauen an den Start gehen. "Das ist genau der springende Punkt, der uns so ratlos macht", meinte Hüttel.

Diese Entscheidung widerspreche eindeutig den Bestrebungen des IOC nach Gleichberechtigung der Geschlechter, kritisierte Hüttel: "Es sind bei Olympia durchaus Sportarten am Start mit weniger als zehn Nationen, die aber schon zwei olympische Perioden hinter sich haben."

Bei den Olympic Games 2020 seien bei der Nordischen Kombination der Frauen immerhin 13 Nationen vertreten gewesen, führte der DSV-Sportfunktionär weiter aus. "Da misst man aus meiner Sicht mit zweierlei Maß. Daher ist die Begründung für mich nicht nachvollziehbar."

