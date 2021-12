Hinter Frenzel, der am Vortag wegen eines irregulären Anzugs vor dem Springen disqualifiziert worden war, liegt dessen Klubkollege Terence Weber auf Platz fünf (+0:41 Minuten).

Vinzenz Geiger, am Vortag Zweiter hinter Riiber, ist Sechster (+0:43), Julian Schmid (beide Oberstdorf) folgt auf Rang acht (+0:55).

Doppel-Olympiasieger Johannes Rydzek (Oberstdorf) liegt auf Rang 17 (+1:49) erneut zu weit zurück, um noch eine Topplatzierung erreichen zu können. Manuel Faißt (Baiersbronn) wurde wegen eines nicht regelkonformen Anzugs disqualifiziert.

Riiber, der mit seinem 43. Weltcupsieg am Sonntag in der "ewigen" Bestenliste mit dem zweitplatzierten Frenzel gleichziehen würde, sprang bei verkürztem Anlauf 92,5 m und führt mit 21 Sekunden Vorsprung auf seinen Landsmann Espen Andersen. Am Vortag hatte der sechsmalige Saisonsieger 48 Sekunden Vorsprung mit in die Loipe genommen.

