Rekord-Weltmeister Eric Frenzel hat seine erste Podestplatzierung im Kombinations-Weltcup seit zwei Jahren im Visier. Der 32-Jährige liegt im finnischen Kuusamo nach einem starken Sprung auf 139,5 m auf Platz sechs und hat nur 18 Sekunden Rückstand auf den dritten Rang. Diesen belegt als bester Deutscher Manuel Faißt, der Vierte des Auftaktwettbewerbs am Freitag ist allerdings ein schwächerer Läufer als Frenzel.

Vor seinem zweiten Sieg im zweiten Saisonrennen steht Norwegens Topstar Jarl Magnus Riiber, der mit kürzerem Anlauf als Frenzel die Tagesbestweite von 141,0 m sprang und mit 14 Sekunden Vorsprung auf den Japaner Akito Watabe in den 10-km-Langlauf ab 16.00 Uhr geht. Faißt liegt 38 Sekunden hinter Riiber.

GESTERN AM 10:00

Frenzel hatte zuletzt am 1. Dezember 2018 als Zweiter in Val di Fiemme auf dem Treppchen gestanden, beim ersten Saisonwettkampf am Freitag war der Sachse nicht über Platz 15 hinausgekommen.